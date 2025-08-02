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В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ

В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ. Фото: Одеська міська радаВ Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ. Фото: Одеська міська рада

В Одесі з місцевого бюджету виділили 4,5 мільйона гривень на відновлення шкіл, які постраждали через російські обстріли. 

Рішення ухвалили 1 серпня на позачерговому засіданні міської ради, повідомили в мерії.

Зокрема, кошти спрямують на відновлення Одеської гімназії №26 та ліцею №111. 

Зазначається, що обидва навчальні заклади готуються повернутися до роботи вже з початком нового навчального року.

Нагадаємо, що Європейський Союз та Програма розвитку ООН завершили проєкт з відновлення 66 шкіл в Україні, які постраждали внаслідок російської агресії.

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