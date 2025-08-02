В Одесі за ₴4,5 млн відновлять школи, пошкоджені обстрілами РФ
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- Світлана Іванченко
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23:38, 02 серпня, 2025
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В Одесі з місцевого бюджету виділили 4,5 мільйона гривень на відновлення шкіл, які постраждали через російські обстріли.
Рішення ухвалили 1 серпня на позачерговому засіданні міської ради, повідомили в мерії.
Зокрема, кошти спрямують на відновлення Одеської гімназії №26 та ліцею №111.
Зазначається, що обидва навчальні заклади готуються повернутися до роботи вже з початком нового навчального року.
Нагадаємо, що Європейський Союз та Програма розвитку ООН завершили проєкт з відновлення 66 шкіл в Україні, які постраждали внаслідок російської агресії.
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