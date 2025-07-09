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В Одесі відремонтують гімназію, пошкоджену через атаки РФ: на це виділили понад ₴6 млн

Наслідки російських атак по Одесі в ніч на 8 листопада 2025 року. Фото: Одеська ОВАНаслідки російських атак по Одесі в ніч на 8 листопада 2025 року. Фото: Одеська ОВА

В Одесі визначили підрядну організацію, яка проведе капітальний ремонт пошкодженої гімназії №125. Навчальний заклад зазнав руйнувань унаслідок російської атаки безпілотниками, що сталася в ніч з 7 на 8 листопада минулого року.

Про це свідчать дані на порталі публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті»

Скриншот сторінку порталу публічних закупівель ProzorroСкриншот сторінку порталу публічних закупівель Prozorro

Замовником робіт виступило комунальне підприємство «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Пересипського району міста Одеси». За результатами тендеру переможцем стало приватне підприємство «Стройгазсервіс».

Підрядник зобов’язаний провести низку демонтажних і ремонтних робіт: зняти старі двері, світильники, радіатори, демонтувати лінолеум та інші підлогові покриття, очистити стіни та стелі від пошкодженої шпаклівки й штукатурки. 

Окрім цього, заплановано укріплення стін металевими каркасами, нове штукатурення та фарбування приміщень. Усі роботи мають бути завершені до 31 грудня 2025 року.

Нагадаємо, у ніч з 7 на 8 листопада 2024 року російські війська здійснили масовану атаку дронами на Одеський район. Були пошкодження цивільної інфраструктури, загиблий та поранені.

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