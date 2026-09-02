У Миколаєві через аварію знеструмило мікрорайони Ліски та Намив

Аварійне відключення світла в Миколаєві. Ілюстративне фото МикВісті

У мікрорайонах Ліски та Намив у Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».

Фахівці вже проводять відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло.

Містянам рекомендують вимкнути електроприлади з розеток для запобігання перепадам напруги в мережі.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 18:50 суботи, 29 серпня, розпочали відновлення електропостачання для споживачів, які були знеструмлені через застосування графіків погодинних відключень.