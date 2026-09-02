У Миколаєві через аварію знеструмило мікрорайони Ліски та Намив
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У мікрорайонах Ліски та Намив у Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».
Фахівці вже проводять відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло.
Містянам рекомендують вимкнути електроприлади з розеток для запобігання перепадам напруги в мережі.
Нагадаємо, що у Миколаївській області з 18:50 суботи, 29 серпня, розпочали відновлення електропостачання для споживачів, які були знеструмлені через застосування графіків погодинних відключень.
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