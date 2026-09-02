 У Миколаєві через аварію знеструмило мікрорайони Ліски та Намив

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Головна Новини Суспільство 15:49, 02 вересня, 2026

У Миколаєві через аварію знеструмило мікрорайони Ліски та Намив

варійне відключення світла в Миколаєві. Ілюстративне фото МикВістіАварійне відключення світла в Миколаєві. Ілюстративне фото МикВісті

У мікрорайонах Ліски та Намив у Миколаєві сталося аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомляє АТ «Миколаївобленерго».

Фахівці вже проводять відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути світло.

Містянам рекомендують вимкнути електроприлади з розеток для запобігання перепадам напруги в мережі.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з 18:50 суботи, 29 серпня, розпочали відновлення електропостачання для споживачів, які були знеструмлені через застосування графіків погодинних відключень.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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