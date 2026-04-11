 На Великдень не передбачають відключення світла

Будинок у Миколаєві, фото: «МикВісті»Будинок у Миколаєві, фото: «МикВісті»

У неділю, 12 квітня, в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки відключень світла.

Це стосується населення та промислових споживачів, повідомляє «Укренерго».

Водночас там закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 22:00.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала формування мережі «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних енергетичних кластерів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, така система дозволить лікарням, об’єктам водо- та теплопостачання, а також іншим важливим установам працювати навіть під час аварій або атак на енергетичну інфраструктуру.

У Миколаєві відзначили Великдень: як пройшли святкування у місті

На сміттєзвалищі у Доманівці накопичився вже мільйон тонн відходів

На Миколаївщині понад 6 тисяч ФОПів із працівниками: скільки підприємців на півдні країни

Потрібно збільшити темпи переробки відходів руйнації по області, але техніка є лише в Миколаєві, — ОВА

У Миколаєві планують завершити об'єднання чотирьох лікарень за два місяці

