На Великдень не передбачають відключення світла
- Юлія Бойченко
22:21, 11 квітня, 2026
У неділю, 12 квітня, в усіх регіонів України протягом усієї доби не планують застосовувати графіки відключень світла.
Це стосується населення та промислових споживачів, повідомляє «Укренерго».
Водночас там закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 22:00.
Раніше повідомлялось, що Україна розпочала формування мережі «енергетичних сот» — автономних або напівавтономних енергетичних кластерів. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, така система дозволить лікарням, об’єктам водо- та теплопостачання, а також іншим важливим установам працювати навіть під час аварій або атак на енергетичну інфраструктуру.
