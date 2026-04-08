На Миколаївщині 8 квітня ввели погодинні відключення світла

У Миколаївській області 8 квітня запровадили погодинні відключення світла для населення, хоча цього дня обмежень не планували.

За вказівкою «Укренерго» з 11:00 до 13:00 на Миколаївщині застосовуватимуть графіки погодинних відключень, повідомили у «Миколаївобленерго».

З 10:30 відключили підчерги 6.1 та 6.2, а з 11:30 будуть знеструмлені підчерги 2.1 та 4.1. Актуальний графік опублікували на сайті обленерго.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві до квітня освітлюватимуть лише головні вулиці та перехрестя, тоді як двори і другорядні дороги поки залишаються без світла.