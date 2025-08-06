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В Одесі відновили вже другий будинок після ракетного удару — на це витратили ₴37 млн

Відновлений будинок на вул. Середня 24. Фото: Одеська міська радаВідновлений будинок на вулицы Середній 24. Фото: Одеська міська рада

В Одесі завершили повне відновлення багатоповерхівки на вулиці Середній 24, яка постраждала від ракетного удару у грудні 2023 року.

Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року російська армія завдала масованого ракетного удару по Одесі. Зазначений будинок постраждав внаслідок атаки. Конструкції були зруйновані з першого по шостий поверх.

Наслідки руйнувань після обстрілу 29 грудня 2023 року. Фото: Одеська міська радаНаслідки руйнувань після обстрілу 29 грудня 2023 року. Фото: Одеська міська рада

Відновлювальні роботи тривали кілька місяців. Було зведено новий залізобетонний каркас, оновлено перекриття, інженерні мережі, встановлено ліфти та проведено благоустрій території. На всі роботи й допомогу мешканцям з міського бюджету спрямували майже 37 мільйонів гривень. Роботи виконував ТОВ «Стікон».

Це вже другий житловий будинок в Одесі, який повністю відновити після ворожої атаки.

— Я дякую всім, хто долучився — будівельникам, комунальникам, фахівцям Академії будівництва, депутатам. Без зайвих слів — це спільна і велика робота. — сказав мер Одеси Труханов.

Також мер нагадав, що мешканці квартир із найбільшими пошкодженнями можуть подати заяви на компенсацію до 350 тисяч гривень у межах державної програми «єВідновлення».

Міський голова Одеси Труханов на відкритті відновленого будинку. Фото: Одеська міська радаМіський голова Одеси Труханов на відкритті відновленого будинку. Фото: Одеська міська рада

Раніше МикВісті вже повідомляли про початок відновлювальних робіт пошкодженого будинку в Одесі на проспекті Шевченка, який неодноразово зазнавав пошкоджень унаслідок ворожих обстрілів. 

Також 17 липня засідання виконавчого комітету Одеської міської ради ухвалило рішення демонтувати вісім одеських будинків, які зазнали руйнувань через російські атаки — три з них повністю, п’ять частково.

Варто нагадати, що раніше у Миколаївській міській раді заявили, що не впевнені, що встигнуть до 2027 року відбудувати усі 54 будинки, на проєктування яких за проєктом HOPE витратять 150,3 мільйона гривень.

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