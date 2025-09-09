Податківці Миколаївщини відзвітували, що після перевірок до бюджету донарахували майже ₴1,7 млрд

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

З січня по серпень цього року податківці Миколаївської області провели 552 перевірки. За їх результатами до бюджету донарахували майже 1,7 мільярда гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що з цієї суми офіційно погодили до сплати лише 1,5 мільйона гривень, а реально сплатили — 41 мільйон.

Також перевірки дали такі результати:

зменшено збитки підприємств, які можна було зарахувати до витрат, на 173 мільйонів гривень;

зменшено податок на додану вартість, заявлений до відшкодування з бюджету, на 17,3 мільйонів гривень;

зменшено податковий кредит, який можна переносити на наступний період, на 64,1 мільйонів гривень.

У податковій зазначають, що перевіряють лише ті компанії, які мають ознаки порушень. Також там наголошують, що реагують на звернення громадян і працюють, щоб наповнювати бюджет та запобігати зловживанням.

Нагадаємо, з січня по серпень 2025 року підприємці Миколаївщини перерахували до місцевих бюджетів майже 24,7 мільйона гривень за ліцензії на торгівлю алкоголем, сигаретами, рідинами для електронних сигарет та пальним.