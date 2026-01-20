Підприємці Миколаївщини сплатити до бюджету ₴3,5 млрд ПДВ за рік

Підприємці Миколаївщини сплатити до бюджету 3,5 млрд грн ПДВ у 2025 році. Ілюстративне фото: МикВісті

У 2025 році підприємства Миколаївської області перерахували до державного бюджету 3,5 мільярда гривень податку на додану вартість.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області. Зазначається, що ця сума становить понад 21% усіх надходжень до держбюджету з регіону. У порівнянні з 2024 роком обсяг сплаченого ПДВ зріс на 97,3 мільйона гривень.

Станом на 1 січня 2026 року в реєстрі платників ПДВ на Миколаївщині перебувають 5577 суб’єктів господарювання. Із них 4919 — юридичні особи, ще 658 — фізичні особи-підприємці.

Упродовж 2025 року статус платника ПДВ отримали 664 суб’єкти господарювання, серед яких 463 юридичні особи та 201 ФОП. Водночас реєстрацію анулювали 729 платникам: 593 юридичним особам і 136 підприємцям.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році 59 підприємцям Миколаївської області з державного бюджету відшкодували податок на додану вартість на загальну суму майже 640 мільйони гривень.