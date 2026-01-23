Кабмін планує цього року виставити на продаж Миколаївський глиноземний завод

Миколаївський глиноземний завод, архівне фото

У Кабінеті Міністрів планують виставити на аукціон підприємство «Миколаївський глиноземний завод» вже цього року за новою спрощеною процедурою.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, уряд спростив механізм продажу санкційних активів, які були стягнуті у державну власність. Відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним як єдиний пакет.

Крім того, якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично запускатиме повторний аукціон із нижчою стартовою ціною, а далі — аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням вартості. На думку прем’єр-міністерки, це дозволить пришвидшити продаж санкційного російського майна та збільшити надходження до бюджету.

Наразі Кабмін уже затвердив перший перелік активів, які планують виставити на аукціони в березні. Корпоративні права продаватимуть для 26 об’єктів, зокрема й ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

«Активи будуть виставлятися залежно від часу, необхідного для підготовки майна до продажу. Усі отримані кошти надійдуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку людей», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що за 2 роки після конфіскації Миколаївського глиноземного заводу Фонд держмайна нічого не зробив, щоб вирішити екологічну проблему зі шламом.

Детальніше про ситуацію на Миколаївському глиноземному заводі читайте в статті «У пастці стагнації: які шанси у Миколаївського глиноземного заводу після націоналізації»

Миколаївський глиноземний завод — екологічна «бомба» уповільненої дії?

Непрацюючий уже третій рік завод став в рази небезпечніше для навколишнього середовища, ніж за часів роботи на повну потужність. Таку позицію висловив очільник Державної екологічної інспекції Ігор Зубович у відповідь на інформаційний запит «МикВісті» щодо ситуації на МГЗ з початку повномасштабної війни.

Згідно з довідкою, яку «МикВісті» отримали від Державної екологічної інспекції, 19 липня 2022 року Миколаївський глиноземний завод повідомив про те, що через обстріли в районі шламосховища №2 ускладнена обробка поверхні укладеного червоного шламу у чашах шламосховища, через що виникли ризики пиління червоного шламу.

Шнекоход, який підгортав шлам на полях, зараз ці роботи не виконуються, архівне фото

Через це підприємство обробляє лише третину площі шламосховища №2: «ведення бойових дій в районі розташування шламосховища №2 та ушкодження ліній системи пилопригнічення з утрудненням їх відновлення; відсутність можливості проведення обслуговування системи пилопригнічення у зв’язку з блокуванням рахунків підприємства. При цьому, обслуговування шламосховища №1 виконується у повному обсязі шляхом змочування території власними силами підприємства».

Двічі у серпні 2022, один раз у вересні 2022 та один раз у січні 2023 року МГЗ звітував про те, що внаслідок посилення швидкості вітру спостерігалось некероване пиління з якогось зі шламосховищ, що могло спричинити забруднення земельних ділянок за межами їх санітарно-захисної зони. Тоді підприємство задіяло в роботу систему пилопригнічення на шламосховищі №2.

Разом з тим, через нестачу персоналу, підприємство не змогло виконати роботи з пилопригнічення на пляжах шламосховища №1.

Неконтрольоване пиління шламу зі шламових полів підприємства продовжувало відбуватися і протягом 2023 року: у травні, липні, серпні (двічі) та вересні (4 рази).

До липня 2022 року роботи з обслуговування систем пилопригнічення шламосховища №2, у тому числі відновлення роботи системи після обстрілів, виконувала підрядна організація, яка припинила надавати послуги через те, що МГЗ майже пів року не платив їм за роботу.

Навесні 2023 року експлуатація на шламосховищах підприємства стала аварійною:

Наповнення підшламовими водами робочої чаші шламосховища №1 перейшло допустимий рівень, що загрожує забрудненням акваторії Бузького лиману, що знаходиться в 300 метрах від шламового поля. Критичний рівень накопичення підшламових від на шламосховищі №2, лужність яких вища, ніж у шламосховищі №1. Переповнення цього накопичувача призведе до забруднення прилеглих до нього сільськогосподарських земель. Зберігається проблема значного пиління шламу на полі №2, що може спричинити забруднення повітря. Це пов’язано з тим, що там «сухий» метод накопичення, який вимагає постійного контролю та зволоження поверхні. Спринклерна система пилопригнічення (необхідна для зволоження шламу), що діяла на підприємстві, за час бойових дій була пошкоджена та вийшла з ладу.

У липні 2025 року Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу проінформувала Міністра економіки і довкілля про те, що ситуація з відходами Миколаївського глиноземного заводу погіршується. Екологи попереджали про загрозу прориву шламосховищ і забруднення Бузького лиману.