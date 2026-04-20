 Meest піднімає тарифи на доставку в Україні через подорожчання пального

Доставка по Україні подорожчала: Meest підняв тарифи

Meest піднімає тарифи на доставку в Україні. Фото: Meest

Оператор «Meest пошта» оголосив про зміну тарифів на доставку по Україні. Нові ціни почали діяти з 20 квітня.

У компанії пояснили, що перегляд вартості послуг пов’язаний зі зростанням витрат на логістику, насамперед через подорожчання пального. Там зазначають, що оновлення тарифів необхідне для збереження стабільності роботи сервісу та якості доставки.

Зміни стосуються основної тарифної сітки внутрішніх відправлень. Для більшості стандартних посилок підвищення становитиме в середньому від 10 до 20 гривень залежно від ваги та формату доставки.

Згідно з оновленими тарифами, доставка документів коштуватиме 60 гривень у межах міста та 65–70 гривень між містами. Відправлення вагою до 2 кілограмів обійдеться у 60 гривень по місту та 75–80 гривень між містами. Посилки до 5 кілограмів — 95 гривень у межах міста та 100–110 гривень між містами залежно від формату доставки — у відділення або поштомат.

Водночас компанія зберегла безплатне повернення відправлень вагою до 30 кілограмів у разі відмови отримувача, а також безкоштовні пакувальні матеріали у визначених форматах. Для палетних перевезень запровадили окремий тариф у межах обласних центрів, що дозволило знизити вартість локальної доставки.

Нагадаємо, в Україні з 2 по 3 березня суттєво зросли ціни на пальне. У середньому світлі нафтопродукти подорожчали приблизно на 2 гривні за літр і перевищили позначку 65 грн/л. Скраплений газ додав у ціні 58 копійок — до 39,05 грн/л.

Причиною стало різке зростання гуртових цін на тлі подорожчання нафти. На українських автозаправних станціях різко подорожчало пальне на тлі загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

