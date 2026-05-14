 Міжнародні компанії сплатили майже ₴7 млрд «податку на Google» до бюджету України

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • четвер

    14 травня, 2026

  • 12°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 травня , 2026 четвер

  • Миколаїв • 12° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Apple, Google та Netflix сплатили в бюджет України майже ₴7 млрд

Apple, Google, Meta та Netflix сплатили в бюджет України 7 млрд грн. Ілюстративне фото: ShutterstockApple, Google, Meta та Netflix сплатили в бюджет України 7 млрд грн. Ілюстративне фото: Shutterstock

За перші чотири місяці цього року іноземні компанії, які продають українцям електронні послуги, перерахували до держбюджету понад 6,9 мільярда гривень, так званого «податку на Google».

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державна податкова служба України Леся Карнаух.

У валютному еквіваленті надходження становлять близько 52 мільйони євро або 97,6 мільйона доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року сума зросла на 1,5 мільярда гривень.

Серед найбільших платників податку — міжнародні технологічні компанії: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games.

Від початку 2026 року ще дев’ять компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом 154 міжнародні компанії уже офіційно сплачують «податок на Google».

Раніше Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження податку на додану вартість для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень. Депутати просять зберегти спрощену систему оподаткування без ПДВ, оскільки інакше може виникнути соціальний вибух серед населення і банкрутство підприємців.

Останні новини про: Бізнес та економіка

У податковій відзвітували, що на Миколаївщині з початку року додалося понад 500 підприємців
Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴6 млрд соціальних виплат
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні
Реклама
Читайте також:
новини
Конкурсом на сортування сміття у Миколаєві зацікавилась французька Veolia

Альона Коханчук
новини
З бюджету Миколаєва цьогоріч оплатять санаторне лікування для 5–10 ветеранів

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області

Альона Коханчук
новини
Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні

Світлана Іванченко
новини
У Миколаєві на маршрути пастрансу вийшли придбані майже рік тому 10 турецьких автобусів

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

Гречка подорожчала на майже 30%: як змінились ціни на Миколаївщині у квітні
Роботодавці Миколаївщини сплатили понад ₴6 млрд соціальних виплат
У податковій відзвітували, що на Миколаївщині з початку року додалося понад 500 підприємців

Миколаївщину атакували дронами й артилерією: є пошкодження, виникла пожежа

Біля «старого» вокзалу у Миколаєві створять пішохідну зону через велику кількість транспорту

У Миколаєві перерозподілили ₴8,8 млн після передачі пологового будинку №3 до області