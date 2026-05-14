Apple, Google та Netflix сплатили в бюджет України майже ₴7 млрд

Apple, Google, Meta та Netflix сплатили в бюджет України 7 млрд грн.

За перші чотири місяці цього року іноземні компанії, які продають українцям електронні послуги, перерахували до держбюджету понад 6,9 мільярда гривень, так званого «податку на Google».

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови Державна податкова служба України Леся Карнаух.

У валютному еквіваленті надходження становлять близько 52 мільйони євро або 97,6 мільйона доларів. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року сума зросла на 1,5 мільярда гривень.

Серед найбільших платників податку — міжнародні технологічні компанії: Apple, Google, Meta, Netflix, Sony, Valve, Etsy, Epic Games.

Від початку 2026 року ще дев’ять компаній-нерезидентів зареєструвалися платниками ПДВ в Україні. Загалом 154 міжнародні компанії уже офіційно сплачують «податок на Google».

Раніше Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження податку на додану вартість для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень. Депутати просять зберегти спрощену систему оподаткування без ПДВ, оскільки інакше може виникнути соціальний вибух серед населення і банкрутство підприємців.