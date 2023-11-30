У Миколаєві семеро авторів подарували місту новий мурал неподалік від скверу «Серце міста».

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Авторами стінопису стали: Олена та Дмитро Волошини, Катерина Волинець, Олена Поліщук, Аліна Косова, Антоніна Лемешко та Світлана Пашковська. Вони зазначають, що ідея полягає в тому, що в темні часи війни хочеться трохи світла, добра, аби це несло радість людям і трохи висмикувало з ситуації, в якій ми зараз живемо.

«Спочатку думали, де б втілити малюнок. Коли побачили стіну недалеко від скверу «Серце міста», то одразу звернулись до керівництва АТ «Миколаївобленерго», аби узгодити все офіційно», — каже одна із авторок Олена Волошина.

Також зазначається, що мурал є подарунком для містян.

Нагадаємо, що минулого року у Корабельному районі Миколаєва художники Альона Мартинова і Дмитро Слепуха 25 жовтня презентували мурал «Дерево життя». Це вже третій малюнок з оберегового циклу.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві з’явився новий мурал: на стіні однієї з будівель міста зображено яскраву птаху, яка крилами огортає Україну.

Також у Миколаєві намалювали мурал, присвячений роботам художника-аматора Сергія Луньова. На стінописі зображено лева з Каштанового скверу та ворота на Обсерваторній. Донедавна міські пейзажі миколаївського художника Сергія Луньова красувалися лише на папері формату А3.

Раніше повідомлялося, що художники-муралісти Альона Мартинова та Дмитро Слепуха завершують ще один запланований проєкт у Миколаєві. На муралі зображена велика риба, яка несе на собі основні пам'ятки міста.