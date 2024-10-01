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У Миколаєві відкрили виставку робіт військовослужбовців, створених під час їхньої реабілітації у шпиталі

У Миколаєві в міському центрі підтримки ветеранів війни відбулася виставка робіт, створених військовослужбовцями під час арт-терапевтичних сесій у шпиталі після отриманих поранень.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради. 

«Експозиція запрацювала у міському центрі підтримки ветеранів війни. Її організували за участі громадської організації  «Центр соціально-психологічної реабілітації Миколаївщини» і комунальним некомерційним підприємством «Миколаївський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни». Військовослужбовці малювали в рамках арт-терапевтичних сесій, організованих, аби покращити їх психологічний стан. Виставку відвідали рідні наших захисників і захисниць та один з авторів робіт», — йдеться у повідомленні.

У Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відкрили виставку військовослужбовців, фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, сьогодні в Одесі відкрилася виставка «М86», яка присвячена 86 дням героїчної оборони Маріуполя. Виставка триватиме з 1 по 7 жовтня біля Алеї Героїв у парку Шевченка.

Також сьогодні, 1 жовтня, до Дня захисників та захисниць України, у Миколаєві урочисто відкрили Алею Слави в памʼять про загиблих українських військових. Біля зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА встановили банери з портретами близько 600 загиблих Героїв.

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