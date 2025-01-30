«Людина живе доти, доки про неї памʼятають»: у Миколаєві відбудеться концерт пам’яті Скрябіна

Анонс заходу

У пʼятницю, 7 лютого, в Миколаєві відбудеться концерт до 10-ї річниці загибелі українського співака Кузьми Скрябіна.

Про це повідомляють організатори заходу.

Миколаївців запрошують заспівати 25 улюблених пісень Кузьми Скрябіна разом наживо: «Старі фотографії», «Місця щасливих людей», «Мам», «Спи собі сама», «Говорили і курили», «Коломийки», «Люди як кораблі», «Дельфіни», «Танець пінгвіна», «Хлопці олігархи», «Шмата» і не тільки.

«Традиційно, вже 10 років, у виконанні гурту RADIOSTARS відбуваються ексклюзивні трибьют-концерти, де всі шанувальники СКРЯБІН співають всі улюблені пісні наживо з групою RADIOSTARS разом», — зазначають організатори.

Захід розпочнеться о 19:00 на сцені концерт-холу «Юність».

Забронювати квитки можна за посиланням: https://mykolaiv.karabas.com/skryabin-kontsert-pam-yati-do-10-i-richnytsi-zahybeli/order/

Нагадаємо, у Миколаєві, 26 грудня, на сцені концерт-холу «Юність» відбулосьноворічне музичне шоу у стилі 90-2000-х. Миколаївці змогли послухати композиції у виконанні PERFORMANCE BAND Володимира Алексєєва і гурту RADIOSTARS,