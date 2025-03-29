Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак, яких врятували із зони бойових дій

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування собак, фото: druziporu4

Миколаївців запрошують на виставку-прилаштування врятованих песиків із Чорнобаївки. Усі тварини вже вакциновані, стерилізовані та мають ветеринарні паспорти.

Як зазначають druziporu4, виставка відбудеться вже завтра, 30 березня, з 12:00 до 15:00 на Верхньому БАМі.

«Чорнобаївка. Херсонська область. Військові везуть тварин до Марії. Що далі? Далі важка безкоштовна праця 24/7, лікувати поранених, годувати усіх інших», – розповідають організатори.

Зазначимо, що такі виставки-прилаштування проходять у Миколаєві часто. До прикладу, минулого року 17 вересня на виставці нову люблячу родину знайшли 24 собаки. 5 листопада новий дім знайшли для 42 собак та котів, а 24 грудня новий дім знайшли для 16 песиків.