На Тилігульському лимані живе пес Чіча: він катається з відвідувачами на «банані» та допомагає охороняти пляж

Пес Чіча на Тилігульському лимані. Фото Суспільне Миколаїв

Наприкінці весни 2026 року на Чилову косу, що на Тилігульському лимані в Миколаївській області, із сусіднього села прибіг пес, якого працівники пляжу назвали Чічею. Собака залишився жити з колективом і став талісманом місцевості.

Про це повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Як розповів бармен пляжу Влас, спочатку пес був недружелюбним, крав у людей їжу та ковбасу з наметів і міг пошкодити одяг. Проте згодом Чіча звик до працівників, які почали його підгодовувати, і перестав гавкати.

Близько місяця тому працівники вперше посадили собаку на банан разом із відвідувачами. Для безпеки плавзасобу від кігтів тварини йому придбали спеціальне взуття.

Пес Чіча на Тилігульському лимані. Фото Суспільне Миколаїв

За словами Власа, першу поїздку пес переніс спокійно, не злякався та після зупинки не хотів злазити. Відтоді Чіча щодня катається з відвідувачами на банані, а також плаває з робітниками на катамаранах та катається з гірок.

Працівники годують тварину сухим кормом, а відвідувачі пригощають смаколиками. Пес добре ставиться до дітей та інших тварин. Водночас уночі Чіча виконує функції охоронця та реагує гавкотом на незнайомців.

Відпочивальниця Оксана, яка вперше спробувала покататися на банані з собакою разом із синами, зазначила, що тварина зовсім не боїться води, приязно ставиться до людей та залишає приємні враження у гостей.

Наприкінці літнього сезону пес переїде жити до одного з працівників пляжу в сусіднє село.

Пес Чіча на Тилігульському лимані. Фото Суспільне Миколаїв

Нагадаємо, у вересні 2024 року в Новобузькій громаді Миколаївщини обладнали майданчик для вигулу та тренування собак, створивши pet-friendly простір для відпочинку з домашніми улюбленцями.