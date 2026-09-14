Данські дні у Миколаєві: молодь знайомилася з досвідом данських інженерів. Фото: МикВісті

11–12 вересня в Миколаївському Українсько-данському молодіжному домі відбулися «Данські дні» (Danish Days). Упродовж двох днів фахівці з Данії спілкувалися з миколаївською молоддю, проводили майстер-класи та воркшопи. Представники організації «Інженери без кордонів Данії» також презентували прем’єру фільму «Хто має врятувати світ, якщо не інженери?» про свою роботу в Україні.

Кореспондентка «МикВісті» побувала на заключній зустрічі «Данських днів» — воркшопі «LEGO: Teambuilding», який провели представники «Інженерів без кордонів».

Данські фахівці познайомили учасників Hygge Club («Хюґе Клаб») з девайсами та технологіями, які використовують для обстеження пошкодженої інфраструктури та підготовки проєктних рішень для відновлення об’єктів на Миколаївщині.

Зокрема, учасникам показали спеціальну камеру, за допомогою якої інженери можуть підтримувати зв’язок із колегами в Данії. Ті дистанційно допомагають фахівцям в Україні ремонтувати та налаштовувати пошкоджені об’єкти, зокрема енергетичної інфраструктури.

Під час практичної частини воркшопу учасники спробували зібрати фігурку з деталей LEGO за підказками товариша, який перебував в іншій кімнаті. Таким чином організатори продемонстрували важливість чіткої комунікації та командної роботи.

Також данські інженери розповіли про технологію, за допомогою якої створюється 3D-модель досліджуваного приміщення. Вона дає змогу детально оглянути об’єкт і виявити його недоліки або пошкодження.

Зустріч проходила у невимушеній атмосфері: присутніх пригощали закусками та напоями, охочі грали на піаніно, а деякі учасники об’єдналися за спільною настільною грою. За словами координаторки подій Українсько-данського молодіжного дому Анастасії Шиловець, така атмосфера і є проявом хюґе (hygge) — данського мистецтва створювати затишок і комфорт та знаходити радість у простих щоденних моментах.

Вона також розповіла, що Hygge Club («Хюґе Клаб») — це регулярний проєкт Українсько-данського молодіжного дому в Миколаєві.

— Це клуб для спілкування молоді Миколаївщини. На першій зустрічі ми розповідали, що таке хюґе, знайомилися з цим способом життя. А для подальших зустрічей ми вже спільно з учасниками в чаті вигадуємо нові теми. Це колективні настільні ігри, спільний перегляд фільмів, літературні вечори, де кожен учасник може прочитати улюблену поезію, навіть власного авторства. Одного разу ми перевтілювалися в улюблених персонажів, які нас надихають: Коко Шанель, Гаррі Поттера, відомого американського журналіста. Костюми робили своїми руками з підручних засобів. Потім імпровізували історії від імені цих персонажів і розповідали, чим саме вони нас надихають, — поділилася Анастасія Шиловець.

На зустрічі також був присутній Якоб Торрільд Хансен — данський дипломат, колишній військовий та екскерівник Офісу Посольства Данії у Миколаєві. Упродовж усього заходу він спілкувався з учасниками та охоче відповідав на їхні запитання.

На стінах Українсько-данського молодіжного дома експонується виставка робіт учениць Дитячої художньої школи «Місто моєї надії», присвячена архітектурним перлинам та атмосфері рідного міста.

Нагадаємо, 12 вересня у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відкрили персональну виставку члена Національної спілки художників України Леоніда Ященка «Миколаїв — місто героїв». Виставка присвячена Дню міста.

До того ж у Миколаєві відбулася фотовиставка про жінок, які працюють у сфері гуманітарного розмінування. Героїнями експозиції стали демінерки, які до початку роботи в цій сфері мали різні професії — від бухгалтерки та дизайнерки до ветеринарної медсестри.

Також «МикВісті» писали, як Миколаїв відсвяткував День міста. Цьогоріч святкові заходи розпочали з вшанування пам’яті захисників і захисниць України, а протягом дня у місті провели нагородження, погасили марку до ювілею зоопарку та привітали молодят.