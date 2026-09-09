У Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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У Миколаєві за минулий тиждень провели перевірку якості повітря. У 25 зі 100 досліджених проб зафіксували перевищення деяких забруднювальних речовин, зокрема в Центральному районі.
Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Дослідження проводили вздовж автотранспортних магістралей та на межі житлової забудови міста Миколаєва. В Центральному районі зафіксували перевищення пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.
«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації фенолу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, фенолу та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.
Нагадаємо, що у період з 24 по 28 серпня фахівці перевірили якість атмосферного повітря у контрольних точках Миколаєва уздовж автомагістралей. Із 65 відібраних зразків у 15 зафіксували перевищення допустимого рівня окремих забруднювальних речовин.
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