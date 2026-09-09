У Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря. Ілюстративне фото: Главком

У Миколаєві за минулий тиждень провели перевірку якості повітря. У 25 зі 100 досліджених проб зафіксували перевищення деяких забруднювальних речовин, зокрема в Центральному районі.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Дослідження проводили вздовж автотранспортних магістралей та на межі житлової забудови міста Миколаєва. В Центральному районі зафіксували перевищення пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.

«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації фенолу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, фенолу та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Нагадаємо, що у період з 24 по 28 серпня фахівці перевірили якість атмосферного повітря у контрольних точках Миколаєва уздовж автомагістралей. Із 65 відібраних зразків у 15 зафіксували перевищення допустимого рівня окремих забруднювальних речовин.