 У Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря

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Головна Новини Оборона 11:48, 09 вересня, 2026

У Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря

У Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря. Ілюстративне фото: ГлавкомУ Миколаєві знову виявили перевищення норм забруднення повітря. Ілюстративне фото: Главком

У Миколаєві за минулий тиждень провели перевірку якості повітря. У 25 зі 100 досліджених проб зафіксували перевищення деяких забруднювальних речовин, зокрема в Центральному районі.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Дослідження проводили вздовж автотранспортних магістралей та на межі житлової забудови міста Миколаєва. В Центральному районі зафіксували перевищення пилу, формальдегіду та оксиду вуглецю.

«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації фенолу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, фенолу та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Нагадаємо, що у період з 24 по 28 серпня фахівці перевірили якість атмосферного повітря у контрольних точках Миколаєва уздовж автомагістралей. Із 65 відібраних зразків у 15 зафіксували перевищення допустимого рівня окремих забруднювальних речовин.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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