Херсонщина передала захисникам електронні прилади на ₴2,8 млн

Херсонщина передала захисникам багатодіапазонні системи радіоелектронної оборони, фото: Херсонська ОВА

Багатодіапазонні системи радіоелектронної оборони вартістю 2,8 мільйона гривень передали підрозділам Сил оборони дев’ять громад Херсонщини.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Удосконалення радіоелектронної оборони передбачає облаштування бойових позицій та захист техніки. З цією метою передали бійцям берегової оборони морської піхоти, Нацгвардії та підрозділів артилерії, які працюють на Херсонщині, десяток багатодіапазонних систем. Вартість засобів становить 2 мільйони 800 тисяч гривень», — написав він.

За словами очільника ОВА, їх вдалося придбати коштом Милівської, Великокопанівської, Олешківської, Музиківської, Білозерської, Станіславської, Ювілейної, Високопільської та Тягинської громад.

Раніше Миколаїв передав бійцям на Херсонщині партію дронів. Загалом за минулий рік підрозділам і бригадам відправили понад дві тисячі дронів.