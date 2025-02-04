Львівщина передала пожежну машину та швидку Херсонщині. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

Львівська область передала пожежний автомобіль та карету швидкої допомоги для потреб Херсонщини.

Як повідомляє пресслужба Херсонської ОВА, техніка була отримана Львівщиною від німецької волонтерської організації.

Оснащення швидкої допомоги, яку передали Херсонщині. Фото: пресслужба Херсонської ОВА Автівки екстреної допомоги, які передали Херсонщині. Фото: пресслужба Херсонської ОВА

Пожежну машину передали до Нововоронцовської громади, а швидку доукомплектують медикаментами, радіаторами та відправлять на Південний напрямок для українських військових.

«Дякуємо за актуальну підтримку нашого регіону колегам з Львівської ОВА, «Народна самооборона Львівщини», які вкотре доклали зусиль, аби цю ініціативу вдалось реалізувати та міжнародним благодійникам», — йдеться у повідомленні.

Раніше громади Миколаївщини отримали п’ять мобільних клінік, які закупили за фінансування уряду Німеччини.