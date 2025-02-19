«Необхідно підготувати альтернативні пропозиції ЄС», — прем'єр Латвії про миротворців в Україні
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
16:01, 19 лютого, 2025
-
Відправка миротворців до України розглядається як спільна місія НАТО, втім, необхідно бути готовим до альтернативної європейської пропозиції.
Про це заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня, пише видання Delfi.
Вона переконана, що слід обговорити питання про необхідність створення коаліцію країн, які будуть здатні забезпечити мир в Україні.
«Нам потрібно поговорити про те, чи робиться це і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО», — сказала вона.
Прем'єр-міністр вважає, що варто готувати альтернативні європейські варіанти, і додала, що Балтійські й Скандинавські країни вже активно координують свої дії в цьому напрямку.
«Сьогодні ми будемо говорити про нашу пропозицію для спільних переговорів», — сказала прем'єр Латвії.
Зазначається, що в інтерв'ю Латвійському телебаченню прем'єр-міністр пояснила, що хоча Латвія була готова підтримати місію в рамках НАТО, якщо це буде відбуватися лише в рамках Європейського Союзу, то потрібно визначити, хто буде командувати миротворцями, а також обговорити гарантії для солдатів, які братимуть участь у цій місії.
«У нас є готові сценарії, але ми повинні домовитися про ці великі рамки», — сказала вона.
Нагадаємо, що Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні.
Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.
Пізніше Володимир Зеленський заявив, що для запобігання повторного нападу Росії на Україну після будь-якої можливої мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч іноземних миротворців.
Останні новини про: Війна в Україні