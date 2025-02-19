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«Необхідно підготувати альтернативні пропозиції ЄС», — прем'єр Латвії про миротворців в Україні

Військові на площі у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Військові на площі у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

Відправка миротворців до України розглядається як спільна місія НАТО, втім, необхідно бути готовим до альтернативної європейської пропозиції.

Про це заявила прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня,  пише видання Delfi.

Вона переконана, що слід обговорити питання про необхідність створення коаліцію країн, які будуть здатні забезпечити мир в Україні.

«Нам потрібно поговорити про те, чи робиться це і які будуть правові рамки цього, тому що досі ми всі бачили це як спільну місію НАТО», — сказала вона.

Прем'єр-міністр вважає, що варто готувати альтернативні європейські варіанти, і додала, що Балтійські й Скандинавські країни вже активно координують свої дії в цьому напрямку.

«Сьогодні ми будемо говорити про нашу пропозицію для спільних переговорів», — сказала прем'єр Латвії.

Зазначається, що в інтерв'ю Латвійському телебаченню прем'єр-міністр пояснила, що хоча Латвія була готова підтримати місію в рамках НАТО, якщо це буде відбуватися лише в рамках Європейського Союзу, то потрібно визначити, хто буде командувати миротворцями, а також обговорити гарантії для солдатів, які братимуть участь у цій місії.

«У нас є готові сценарії, але ми повинні домовитися про ці великі рамки», — сказала вона.

Нагадаємо, що Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що для запобігання повторного нападу Росії на Україну після будь-якої можливої мирної угоди знадобиться щонайменше 200 тисяч іноземних миротворців.

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