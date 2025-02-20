Велика Британія представить США план розміщення європейських військ в Україні, — ЗМІ

Британські військовослужбовці на навчаннях. Фото: The Telegraph

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує представити президенту США Дональду Трампу ініціативу щодо розміщення близько 30 тисяч європейських військовослужбовців в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на свої джерела.

Очікується, що під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня Кір Стармер детально пояснить, як ці сили можуть сприяти дотриманню умов можливого перемир’я, укладеного за посередництва США. Крім того, він закликатиме президента США підтримувати американські винищувачі та ракети в стані готовності у Східній Європі на випадок порушення угоди з боку Росії.

Англо-французька стратегія, відома як «сили заспокоєння», була презентована на екстреній зустрічі європейських лідерів у Парижі на початку тижня. План розробили на тлі побоювань, що Дональд Трамп може скоротити підтримку України після підписання договору про припинення вогню.

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Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що відповідальність за миротворчі операції в Україні лежатиме на європейських країнах та Канаді. Водночас Кір Стармер позиціонує себе як «міст» між Вашингтоном і Європою, наголошуючи, що залученість США важлива для запобігання новому російському вторгненню.

Згідно з запропонованим планом, близько 30 тисяч військових будуть розміщені в українських містах, портах та критично важливих об’єктах, включаючи атомні електростанції, далеко від лінії фронту. Основний акцент робитиметься на технічному моніторингу — використанні розвідувальних літаків, безпілотників та супутників для отримання повної картини подій.

«Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили, місія покладатиметься на «технічний моніторинг», включаючи розвідувальні літаки, моніторинг, безпілотники і супутники, щоб забезпечити «повну картину того, що відбувається», — сказав виданню західний чиновник.

Він додав, що операція матиме достатню вогневу підтримку, зокрема засоби для виявлення та знищення загроз, що дозволить відновити комерційні польоти в українському повітряному просторі. Крім того, військово-морські патрульні кораблі будуть спрямовані до Чорного моря для контролю за безпекою судноплавних маршрутів.

Видання зазначає, що план суттєво відрізняється від миротворчої місії, яку пропонує президент України Володимир Зеленський. Проте, враховуючи опір Німеччини, Іспанії та Італії щодо розгортання таких сил, можливості Європи щодо забезпечення безпеки України виглядають обмеженими.

Після переговорів у Парижі Стармер наголосив, що така місія потребуватиме підтримки США для стримування Росії від подальшої агресії.

Раніше, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що відправка миротворців до України розглядається як спільна місія НАТО, втім, необхідно бути готовим до альтернативної європейської пропозиції.

Нагадаємо, що Швеція не відкидає можливість посилення післявоєнної миротворчої місії в Україні.

Слід нагадати, що президент України Володимир Зеленський обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном його ініціативу миротворчих сил в Україні.