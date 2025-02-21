В Данії підтримують участь у миротворчій місії в Україні, — опитування

Прапори України та Данії. Ілюстративне фото: world.novyny.live

Згідно з опитуваннями, більше половини данців підтримують участь своїх військових у складі контингенту союзників для забезпечення безпеки України.

Про це повідомляє Bloomberg, пише «Європейська правда».

Зокрема, 53% респондентів вважають, що Данія повинна брати участь у можливому розгортанні військових сил союзників для підтримки миру в Україні. Проти висловилися 15%, а 32% не визначилися.

66% опитаних підтримують вступ України до Європейського Союзу, а 68% — вступ країни до НАТО.

Опитування було проведене серед 1021 респондента в період з 18 по 20 лютого. Збір даних здійснювала компанія Voxmeter на замовлення Ritzau.

Нагадаємо, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данія Андрій Яневський заявив, що Росія використовує військові удари як інструмент тиску на Україну, намагаючись змусити її до переговорів, на прикладі нещодавніх атак по Миколаєву та Одесі.

Крім того, прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня заявила, що відправка миротворців до України розглядається як спільна місія НАТО, втім, необхідно бути готовим до альтернативної європейської пропозиції.