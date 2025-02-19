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Ударами по Миколаєву Україну примушують до перемовин, — посол України в Данії

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данія Андрій Яневський на слуханнях. Фото: «МикВісті»Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данія Андрій Яневський в парламентському комітеті закордонних справ Данії. Фото: «МикВісті»

Росія використовує військові удари як інструмент тиску на Україну, намагаючись змусити її до переговорів, на прикладі нещодавніх атак по Миколаєву та Одесі.

Про це Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Данія Андрій Яневський заявив під час слухань в парламентському комітеті закордонних справ Данії, повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, 19 лютого в Данії проходять слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорюють питання підтримки України в боротьбі за свободу. Одне з головних запитань: «Як Данія найкраще підтримує боротьбу України за свободу?».

Андрій Яневський також відреагував на заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який 18 лютого під час переговорів у Саудівській Аравії заперечив удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

— Лавров заявив, що Росія не завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Але це брехня. Вчора вони атакували цивільний об’єкт в Одесі. Миколаїв постійно під ударами. Два дні тому, у морозну зимову погоду, вони вдарили по системі опалення, — сказав Андрій Яневський.

Він також подякував Данії за постійну підтримку та висловив впевненість у перемозі.

— Ми завжди пам’ятатимемо підтримку Данії. Разом ми виграємо цю війну. Війна, на жаль, стала для нас новою нормою, — додав посол.

В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»
В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»
В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»
В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»В Данії 19 лютого відбулися слухання в парламентському комітеті закордонних справ, на яких обговорювали підтримку України в боротьбі за свободу. Фото: «МикВісті»

Обстріл Миколаєва 16 лютого

16 лютого о 0:50 пролунав перший вибух у Миколаєві. Згодом стало відомо, що місто під атакою дронів. До 1:42 у Миколаєві пролунали ще шість вибухів. 

Вранці начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок удару пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоквартирні будинки. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Згодом стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу частина мешканців міста залишилася без теплопостачання.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, наразі ведуться роботи з оцінки пошкоджень та відновлення подачі тепла. Наразі без теплопостачання залишається 46 тисяч абонентів.

Згодом Президент України Володимир Зеленський повідомив, що понад сто тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського «Шахеда».

Проте, Миколаївська ТЕЦ не зможе відновити зруйновану під час останньої атаки дронами електрогенерацію до кінця цього опалювального сезону. Мер Миколаєва, Олександр Сєнкевич заявив, що атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаєва відбуваються регулярно — з періодичністю раз на місяць або два. Проте останній приліт по ТЕЦ став найбільшим інфраструктурним руйнуванням за останній час.

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