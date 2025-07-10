  • четвер

    10 липня, 2025

  • 27.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 липня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 27.8° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США частково відновили постачання зброї Україні після тижневої паузи Пентагону

Президент США Дональд Трамп виступає з міністром оборони Пітом Гегсетом. Фото: REUTERS/Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп виступає з міністром оборони Пітом Гегсетом. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини озброєння до України після короткої паузи, яку минулого тижня оголосив Пентагон.

Про це повідомляють Associated Press і Reuters із посиланням на джерела в американському уряді.

Серед озброєння, яке вже прямує в Україну, — 155-міліметрові артилерійські боєприпаси та високоточні реактивні снаряди GMLRS.

Як зазначається, міністр оборони Піт Гегсет минулого тижня ухвалив рішення тимчасово призупинити деякі поставки, щоб дати можливість Пентагону переоцінити власні запаси. Це рішення стало несподіваним для Білого дому.

Під обмеження потрапили, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети GMLRS і Hellfire, а також снаряди для гаубиць. Це викликало здивування не лише серед українських посадовців і союзників США, але й серед американських законодавців та окремих структур адміністрації Трампа, зокрема в Державному департаменті.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили постачання в Україну частини зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

Потім ЗМІ повідомляли, що призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.

Останні новини про: США

Трамп підписав закон про скорочення податків: урізали витрати на медицину та боротьбу з голодом
У Politico розповіли, коли США можуть відновити поставки військової допомоги Україні
Guardian: США скоротили постачання ракет Patriot Україні через дефіцит у власних арсеналах
Реклама

Читайте також:

новини

В Одесі відремонтують гімназію, пошкоджену через атаки РФ: на це виділили понад ₴6 млн

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині розслідують можливе розкрадання ₴1,9 на ремонтах школи та укриття

Аліна Квітко
новини

Не вистачило одного голосу: депутати не змогли затвердити межі скверу в Тернівці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві комунальники прибрали сміття на зупинці після звернення мешканця

Світлана Іванченко
новини

Міська дитяча лікарня №2 отримає обладнання для діагностики туберкульозу та ВІЛ

Аліна Квітко

Останні новини про: США

Guardian: США скоротили постачання ракет Patriot Україні через дефіцит у власних арсеналах
У Politico розповіли, коли США можуть відновити поставки військової допомоги Україні
Трамп підписав закон про скорочення податків: урізали витрати на медицину та боротьбу з голодом

Вночі над Миколаївщиною знищили два «Шахеди»: обстрілами пошкодили фермерське господарство, є постраждалі

Даріна Мельничук

Де у Миколаєві сьогодні вимкнуть світло через планові роботи: адреси

Нічна атака на Київ: двоє людей загинуло, ще 16 — постраждали

Головне сьогодні