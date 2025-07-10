США частково відновили постачання зброї Україні після тижневої паузи Пентагону

Президент США Дональд Трамп виступає з міністром оборони Пітом Гегсетом. Фото: REUTERS/Carlos Barria

Адміністрація президента США Дональда Трампа відновила постачання частини озброєння до України після короткої паузи, яку минулого тижня оголосив Пентагон.

Про це повідомляють Associated Press і Reuters із посиланням на джерела в американському уряді.

Серед озброєння, яке вже прямує в Україну, — 155-міліметрові артилерійські боєприпаси та високоточні реактивні снаряди GMLRS.

Як зазначається, міністр оборони Піт Гегсет минулого тижня ухвалив рішення тимчасово призупинити деякі поставки, щоб дати можливість Пентагону переоцінити власні запаси. Це рішення стало несподіваним для Білого дому.

Під обмеження потрапили, зокрема, зенітно-ракетні комплекси Patriot, ракети GMLRS і Hellfire, а також снаряди для гаубиць. Це викликало здивування не лише серед українських посадовців і союзників США, але й серед американських законодавців та окремих структур адміністрації Трампа, зокрема в Державному департаменті.

Нагадаємо, Сполучені Штати призупинили постачання в Україну частини зенітних ракет та високоточних боєприпасів через занепокоєння щодо власних запасів військової техніки.

Потім ЗМІ повідомляли, що призупинені поставки американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії та Україні протягом наступного тижня.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація має намір постачати Україні більше оборонної зброї.