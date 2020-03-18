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В городе Нежин Черниговской области недавно вернувшаяся из Италии женщина обосновано подозревается в инфицировании коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
«К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием», — написал Андрей Прокопенко.
Чиновник рассказал, что по имеющейся информации, женщина недавно вернулась из Италии.
«Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь», — добавил он.
Напомним, ранее врачи сообщили, что 33-летняя женщина из Черновицкой области умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, а не от коронавируса.
В городе Нежин Черниговской области недавно вернувшаяся из Италии женщина обосновано подозревается в инфицировании коронавирусом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черниговской ОГА Андрей Прокопенко.
«К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием», — написал Андрей Прокопенко.
Чиновник рассказал, что по имеющейся информации, женщина недавно вернулась из Италии.
«Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь», — добавил он.
Напомним, ранее врачи сообщили, что 33-летняя женщина из Черновицкой области умерла от судорожного синдрома на фоне отека головного мозга, а не от коронавируса.