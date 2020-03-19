Об этом hromadske сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Он рассказал, что мужчина прилетел из Австрии несколько дней назад, там он катался на лыжах, на четвертый день ему стало плохо и он вызвал скорую.

«Его привели в первую больницу в инфекционное отделение, сделали тесты. Сегодня (19 марта, — прим.) тесты подтвердили наличие коронавируса. Сегодня установлено несколько человек, которые с ним контактировали — это его семья, двое детей, женщина , которая отвозила его с аэропорта из Киева в Житомир. Другой круг лиц устанавливается», — сказал глава города.

Также Сергей Сухомлин поблагодарил полицию, которая вместе с мобильными бригадами города выявляет нарушителей карантина.

«Составляются протоколы, выписываются штрафы, проверяется работа и частного и общественного транспорта, пока он работает. Мы вводим ограничения по пенсионерам — отменяем льготный проезд, чтобы ограничить передвижение пенсионеров», — сказал он.

Мэр отметил, что одновременно вместе с социальными службами власти города организует доставку пожилым людям продуктов, медикаментов, а также помогает оплачивать коммунальные услуги дистанционно.

Наконец Сергей Сухомлин рассказал, что власти выделили 25 миллионов гривен ($900 тысяч) на закупку дополнительного оборудования, в частности аппаратов искусственного дыхания, создание резерва медикаментов и тому подобное. Еще 12 миллионов гривен ($430 тысяч) — на дополнительные выплаты медицинским работникам Житомира.

Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в свою очередь, заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.