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Об этом hromadske сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Он рассказал, что мужчина прилетел из Австрии несколько дней назад, там он катался на лыжах, на четвертый день ему стало плохо и он вызвал скорую.
«Его привели в первую больницу в инфекционное отделение, сделали тесты. Сегодня (19 марта, — прим.) тесты подтвердили наличие коронавируса. Сегодня установлено несколько человек, которые с ним контактировали — это его семья, двое детей, женщина , которая отвозила его с аэропорта из Киева в Житомир. Другой круг лиц устанавливается», — сказал глава города.
Также Сергей Сухомлин поблагодарил полицию, которая вместе с мобильными бригадами города выявляет нарушителей карантина.
«Составляются протоколы, выписываются штрафы, проверяется работа и частного и общественного транспорта, пока он работает. Мы вводим ограничения по пенсионерам — отменяем льготный проезд, чтобы ограничить передвижение пенсионеров», — сказал он.
Мэр отметил, что одновременно вместе с социальными службами власти города организует доставку пожилым людям продуктов, медикаментов, а также помогает оплачивать коммунальные услуги дистанционно.
Наконец Сергей Сухомлин рассказал, что власти выделили 25 миллионов гривен ($900 тысяч) на закупку дополнительного оборудования, в частности аппаратов искусственного дыхания, создание резерва медикаментов и тому подобное. Еще 12 миллионов гривен ($430 тысяч) — на дополнительные выплаты медицинским работникам Житомира.
Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в свою очередь, заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.
Об этом hromadske сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
Он рассказал, что мужчина прилетел из Австрии несколько дней назад, там он катался на лыжах, на четвертый день ему стало плохо и он вызвал скорую.
«Его привели в первую больницу в инфекционное отделение, сделали тесты. Сегодня (19 марта, — прим.) тесты подтвердили наличие коронавируса. Сегодня установлено несколько человек, которые с ним контактировали — это его семья, двое детей, женщина , которая отвозила его с аэропорта из Киева в Житомир. Другой круг лиц устанавливается», — сказал глава города.
Также Сергей Сухомлин поблагодарил полицию, которая вместе с мобильными бригадами города выявляет нарушителей карантина.
«Составляются протоколы, выписываются штрафы, проверяется работа и частного и общественного транспорта, пока он работает. Мы вводим ограничения по пенсионерам — отменяем льготный проезд, чтобы ограничить передвижение пенсионеров», — сказал он.
Мэр отметил, что одновременно вместе с социальными службами власти города организует доставку пожилым людям продуктов, медикаментов, а также помогает оплачивать коммунальные услуги дистанционно.
Наконец Сергей Сухомлин рассказал, что власти выделили 25 миллионов гривен ($900 тысяч) на закупку дополнительного оборудования, в частности аппаратов искусственного дыхания, создание резерва медикаментов и тому подобное. Еще 12 миллионов гривен ($430 тысяч) — на дополнительные выплаты медицинским работникам Житомира.
Напомним, в Житомире сегодня, 19 марта, подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что в городе изолированы 22 человека с подозрением на коронавирус.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич, в свою очередь, заявил, что в Николаеве у многих людей в организме уже есть коронавирус, однако его симптомы проявятся позже.