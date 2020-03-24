Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили сегодня, 24 марта, в Тернопольской области.

Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.

«Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г. р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 — тоже жительница Монастырского района. Сейчас она — в реанимационном отделении Монастырской больницы», — говорится в сообщении.

Итого, по состоянию на 17.00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.

До этого в Украине было 97 подтвержденных официально случаев болезни COVID-19.

Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.

Напомним, что в оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.