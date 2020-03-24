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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили сегодня, 24 марта, в Тернопольской области.
Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.
«Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г. р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 — тоже жительница Монастырского района. Сейчас она — в реанимационном отделении Монастырской больницы», — говорится в сообщении.
Итого, по состоянию на 17.00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.
До этого в Украине было 97 подтвержденных официально случаев болезни COVID-19.
Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, что в оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.
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Два новых случая заражения коронавирусной инфекцией Covid-19 подтвердили сегодня, 24 марта, в Тернопольской области.
Об этом сообщается на странице Тернопольского штаба для борьбы с коронавирусом в соцсети Facebook.
«Сегодня коронавирус подтвердили у жителя Монастырского района, 1966 г. р. Его госпитализировали в инфекционное отделение Тернопольской больницы скорой помощи. Еще одна инфицированная с подтвержденным Covid-19 — тоже жительница Монастырского района. Сейчас она — в реанимационном отделении Монастырской больницы», — говорится в сообщении.
Итого, по состоянию на 17.00 24 марта в Тернопольской области зафиксировано 4 случая заболевания Covid-19, отметили в штабе.
До этого в Украине было 97 подтвержденных официально случаев болезни COVID-19.
Ранее сообщалось, что 14 образцов анализов из Николаевской области ожидают результатов исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Напомним, что в оккупированном Крыму число зараженных коронавирусом резко возросло до семи.