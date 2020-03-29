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Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air ночью 29 марта разбился с восемью людьми на борту, среди которых были медицинские работники.
Об этом пишет hromadske.
Just now, lion air plane crash at take off... manila #naia #lionair pic.twitter.com/FlBrgaPCvg— henry woo (@henrywoo) March 29, 2020
Сообщается, что самолет Lion Air, который вылетел из Международного аэропорта Ниной Акино в воскресенье ночью, загорелся на взлетно-посадочной полосе с восемью людьми на борту.
RPC 5880 exploded at the end of NAIA T3 runway 24 is a civilian aircraft owned by Lion Air Inc. This is about to takeoff when the incident happened.— Christian Valdez Mulawin (@i_am_Mulawin) March 29, 2020
Itinerary: LL – Tokyo, Haneda
Mission: Medical Evacuation
NO ONE SURVIVED. pic.twitter.com/FryQN7BD2T
Рейс осуществлял медицинскую эвакуационную миссию в Японии, на нем находились два пассажира и шесть членов экипажа.
Свидетели заявили, что самолет загорелся во время взлета. Предварительно самолет загрузили четырьмя тоннами топлива, и, по мнению следователей, к взрыву могла привести его утечка.
Напомним, что в Австралии разбился большой транспортный самолет Hercules C-130, который тушил пожары. На борту были трое членов экипажа – американские граждане.
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Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air ночью 29 марта разбился с восемью людьми на борту, среди которых были медицинские работники.
Об этом пишет hromadske.
Just now, lion air plane crash at take off... manila #naia #lionair pic.twitter.com/FlBrgaPCvg— henry woo (@henrywoo) March 29, 2020
Сообщается, что самолет Lion Air, который вылетел из Международного аэропорта Ниной Акино в воскресенье ночью, загорелся на взлетно-посадочной полосе с восемью людьми на борту.
RPC 5880 exploded at the end of NAIA T3 runway 24 is a civilian aircraft owned by Lion Air Inc. This is about to takeoff when the incident happened.— Christian Valdez Mulawin (@i_am_Mulawin) March 29, 2020
Itinerary: LL – Tokyo, Haneda
Mission: Medical Evacuation
NO ONE SURVIVED. pic.twitter.com/FryQN7BD2T
Рейс осуществлял медицинскую эвакуационную миссию в Японии, на нем находились два пассажира и шесть членов экипажа.
Свидетели заявили, что самолет загорелся во время взлета. Предварительно самолет загрузили четырьмя тоннами топлива, и, по мнению следователей, к взрыву могла привести его утечка.
Напомним, что в Австралии разбился большой транспортный самолет Hercules C-130, который тушил пожары. На борту были трое членов экипажа – американские граждане.
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа
|
Нові випробування для всіх насСтанислав Мартиросов
|
Как пандемия влияет на некоторые отрасли бизнеса?Евгений Василенко
|
Чрезвычайное положение. Ответы на некоторые вопросыМаксим Коваль