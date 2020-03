Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air ночью 29 марта разбился с восемью людьми на борту, среди которых были медицинские работники.

Об этом пишет hromadske.

Just now, lion air plane crash at take off... manila #naia #lionair pic.twitter.com/FlBrgaPCvg

Сообщается, что самолет Lion Air, который вылетел из Международного аэропорта Ниной Акино в воскресенье ночью, загорелся на взлетно-посадочной полосе с восемью людьми на борту.

RPC 5880 exploded at the end of NAIA T3 runway 24 is a civilian aircraft owned by Lion Air Inc. This is about to takeoff when the incident happened.



Itinerary: LL – Tokyo, Haneda

Mission: Medical Evacuation



NO ONE SURVIVED. pic.twitter.com/FryQN7BD2T