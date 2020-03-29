Пассажирский самолет авиакомпании Lion Air ночью 29 марта разбился с восемью людьми на борту, среди которых были медицинские работники.

Об этом пишет hromadske.

Сообщается, что самолет Lion Air, который вылетел из Международного аэропорта Ниной Акино в воскресенье ночью, загорелся на взлетно-посадочной полосе с восемью людьми на борту.

RPC 5880 exploded at the end of NAIA T3 runway 24 is a civilian aircraft owned by Lion Air Inc. This is about to takeoff when the incident happened.



Itinerary: LL – Tokyo, Haneda

Mission: Medical Evacuation



NO ONE SURVIVED. pic.twitter.com/FryQN7BD2T — Christian Valdez Mulawin (@i_am_Mulawin) March 29, 2020

Рейс осуществлял медицинскую эвакуационную миссию в Японии, на нем находились два пассажира и шесть членов экипажа.

Свидетели заявили, что самолет загорелся во время взлета. Предварительно самолет загрузили четырьмя тоннами топлива, и, по мнению следователей, к взрыву могла привести его утечка.

Напомним, что в Австралии разбился большой транспортный самолет Hercules C-130, который тушил пожары. На борту были трое членов экипажа – американские граждане.