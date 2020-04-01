Число заболевших коронавирусной болезнью в Монастырисском районе Тернопольской области увеличилось до 78 человек.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава Монастыриской райгосадминистрации Павел Дронь.

«По состоянию на 20:00 в Монастырском районе инфицированных коронавирусом — 78 человек. В их числе медперсонала — 32 (10 врачей, 14 медсестер, 8 младших медсестер), 5 детей, 3 госслужащие, 2 полицейские, 1 священник, 1 завдетсадом, 1 учитель, 1 спасатель ГСЧС, 1 председатель ОТГ», — написал Павел Дронь.

По его словам, в районном госпитале на данный момент находятся 18 больных, у 4 из них — тяжелая форма, у 14 — средняя. Также в Тернопольской больнице находится 8 человек (4 — средняя форма, 4 — легкая).

Ранее сообщалось, что мэр районного центра Монастыриска Тернопольской области Андрей Старух заболел COVID-19.

Напомним, что Монастыриская районная государственная администрация Тренопольской области попросила Министерство здравоохранения обеспечить их медицинскими средствами, которых не хватает. Но в ведомстве на их обращения не отвечают. В их регионе заразились 47 человек, из которых 25 — медики.

Напомним, народный депутат от партии «Голос» Юлия Клименко сообщила, что в Монастырском районе Тернопольской области сейчас критическая ситуация со вспышкой коронавируса.

В районе в изоляции оказалась целая больница из-за вспышки коронавируса среди медиков.