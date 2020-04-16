16 апреля работники отдела координации торговли и предпринимательства администрации Заводского района совместно с сотрудниками полиции и Госпотреблсужбы провели очередной рейд на площади Привокзальной в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Заводского района.

«Выяснено, что на площади Привокзальной в утренние часы (с пяти часов) действует стихийный рынок. Участники рейда вызвали патрульную полицию. Граждан, которые осуществляли незаконную торговлю с автомобилей, предупредили о недопущении нарушений карантинных мероприятий, после чего они прекратили свои противоправные действия», — говорится в сообщении.

Также проведена беседа по соблюдению установленных ограничений во время действия карантина, о предусмотренной административной ответственности по ст. 44-3 КУоАП «Нарушение правил карантина людей».

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко решил отменить собственное постановление, которым при определенных условиях разрешалась работа рынков во время карантина.

Напомним, с 23 марта в Николаевской области приостановили работу все рынки. В Николаеве, во время введенного по всей территории Украины карантина, не планируют открывать городские продовольственные рынки.