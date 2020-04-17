Во время совещания в Офисе Президента заявили, что смог над столицей не представляет химической и радиологической угрозы, а радиационный фон в Киеве и области — в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений.

Об этом во время селекторного совещания Президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков и глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

«Все, что в Киеве происходит, — это не из Чернобыльской зоны. Все, что нам принесло, на 90% это надуло из Житомирской области. Это все за счет ветров, которые идут в нашу сторону и накрывают Киев. К тому же вчера была буря вокруг всего Киева», — сказал Арсен Аваков.

Отмечается, что накануне шквальный ветер на Житомирщине повредил сети электропередачи. Утром в регионе зафиксировано три новых очага пожара. К тому же горят и торфяные залежи, из-за чего дым и запах горения могут сохраняться несколько дней.

«Ни одна из этих ячеек не несет угрозы ни объекту «Укрытие», ни хранилищу радиационных отходов. Ситуация там контролируется. Да, нам сложно, но мы ищем решение, чтобы это остановить», — отметил глава ГСЧС.

Напомним, вечером 16 апреля в Киеве в воздухе были зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

Сегодня утром Киев возглавил рейтинг городов с наиболее загрязненным воздухом.

Также в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.