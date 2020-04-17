Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.

Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.

Как известно, согласно данным онлайн-мониторинга SaveEcoBot по состоянию на 17 апреля в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.

Городской голова отметил, что информация об уровне загрязненности воздуха будет лишь во вторник, 21 апреля, а до тех пор жителям Николаева рекомендуется по возможности оставаться дома и не выходите на улицу.

— Учитывая, что впереди выходные и праздники, а гидрометцентр является государственной службой, анализы состояния воздуха с пятницы по понедельник будут готовы только во вторник после обеда, то есть 21 апреля. Поэтому на всякий случай, по возможности оставайтесь дома и не выходите на улицу, пока власть не получит официальные результаты анализов воздуха и насколько вероятно загрязнение угрожает здоровью жителей, - заявил Александр Сенкевич.

Он добавил, что ещё утром уровень СО в Николаеве был на низком уровне. Обновленные данные будут ближе к 19:00.