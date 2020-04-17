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Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.
Как известно, согласно данным онлайн-мониторинга SaveEcoBot по состоянию на 17 апреля в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.
Городской голова отметил, что информация об уровне загрязненности воздуха будет лишь во вторник, 21 апреля, а до тех пор жителям Николаева рекомендуется по возможности оставаться дома и не выходите на улицу.
— Учитывая, что впереди выходные и праздники, а гидрометцентр является государственной службой, анализы состояния воздуха с пятницы по понедельник будут готовы только во вторник после обеда, то есть 21 апреля. Поэтому на всякий случай, по возможности оставайтесь дома и не выходите на улицу, пока власть не получит официальные результаты анализов воздуха и насколько вероятно загрязнение угрожает здоровью жителей, - заявил Александр Сенкевич.
Он добавил, что ещё утром уровень СО в Николаеве был на низком уровне. Обновленные данные будут ближе к 19:00.
По данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич призвал жителей города по возможности не выходить на улицу, пока госслужбы не проверят информацию об уровне загрязнения воздуха.
Об этом мэр написал на своей странице в Facebook.
Как известно, согласно данным онлайн-мониторинга SaveEcoBot по состоянию на 17 апреля в Николаеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха, индекс качества воздуха достиг вредного для человека уровня.
Городской голова отметил, что информация об уровне загрязненности воздуха будет лишь во вторник, 21 апреля, а до тех пор жителям Николаева рекомендуется по возможности оставаться дома и не выходите на улицу.
— Учитывая, что впереди выходные и праздники, а гидрометцентр является государственной службой, анализы состояния воздуха с пятницы по понедельник будут готовы только во вторник после обеда, то есть 21 апреля. Поэтому на всякий случай, по возможности оставайтесь дома и не выходите на улицу, пока власть не получит официальные результаты анализов воздуха и насколько вероятно загрязнение угрожает здоровью жителей, - заявил Александр Сенкевич.
Он добавил, что ещё утром уровень СО в Николаеве был на низком уровне. Обновленные данные будут ближе к 19:00.
По данным обзора состояния загрязнения окружающей среды на территории Украины, проведенного Гидрометслужбой Украины, Николаев оказался на четвертом месте по загрязненности воздуха среди городов страны.
Как известно, доктор биологических наук Людмила Григорьева объяснила, что Николаев оказался в лидерах по количеству выбросов формальдегида из-за большого количества грузовиков, которые проезжают каждый день через город. По ее словам, причиной такого большого количества вредных выбросов является грузовой транспорт. Людмила Григорьева привела данные о том, что в Николаев ежедневно заезжает около 1,5 тысячи грузовиков. В год их количество составляет около 600 тысяч.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил установить во всех районах города специальное оборудование, которое будет в онлайн-режиме измерять уровень загрязнения атмосферного воздуха.