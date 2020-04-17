Пика возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах в Киевской области ожидают на выходных, 18 и 19 апреля.

Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

Она отметила, что почти во всех случаях причинами пожаров является человеческая деятельность.

«Это выжигание сухой травы, это так называемые шашлычники, которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов», — сказала Виктория Рубан.

Она отметила, что каждые выходные количество пожаров увеличивается, а в минувшие выходные спасатели до 170 раз выезжали на погашение огня.

Ранее сообщалось, что с утра пятницы в Чернобыльской зоне отчуждения происходит тление травяного настила, пеньков и древесины.

Так, 16 апреля в зоне отчуждения спасатели продолжают тушить пожар. Из-за шквального ветра там появились новые очаги тления.

Ранее сообщалось, что в Киеве наблюдается задымленность, по состоянию на 21:30 в воздухе зафиксированы продукты горения. В связи с этим людей просят закрыть окна и не выходить на улицу.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что смог над Киевом «надуло» из Житомирской области, а не из Чернобыля.