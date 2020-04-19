|Скорость ветра:
|1.3 м/с
|Восход солнца:
|05:56
|Заход солнца:
|19:46
|Температура завтра:
|+14 C°
|Скорость ветра:
|5 м/с
|Восход солнца:
|05:55
|Заход солнца:
|19:59
|Температура завтра:
|+11 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.9 грн
|27.4 грн
|EUR
|29 грн
|29.77 грн
В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре, где правит Украинская православная церковь Московского патриархата, на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля собралось большое количество людей.
Об этом сообщает hromadske.
Большинство прихожан были без масок и не соблюдали дистанции. Никто из присутствующих не имел защитных перчаток.
Некоторые священнослужители также пренебрегали правилами карантина, которые действуют в Украине в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, участники обряда целовали руки митрополиту Арсению.
Полиция возбудила уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Напомним, праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.
|
Підтримка родин героїв АТО/ООСИлья Шполянский
|
Феномен безпорадностіСтанислав Мартиросов
|
Аналитика онлайн продаж по категориям товаров 2019-2020 (e-commerce)Евгений Василенко
|
Вчера мы призвали — сегодня СБУ уже делает!Татьяна Кравчук
В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре, где правит Украинская православная церковь Московского патриархата, на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля собралось большое количество людей.
Об этом сообщает hromadske.
Большинство прихожан были без масок и не соблюдали дистанции. Никто из присутствующих не имел защитных перчаток.
Некоторые священнослужители также пренебрегали правилами карантина, которые действуют в Украине в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, участники обряда целовали руки митрополиту Арсению.
Полиция возбудила уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).
Напомним, праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.
Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.
Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.
Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.
Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.