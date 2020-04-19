В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской лавре, где правит Украинская православная церковь Московского патриархата, на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля собралось большое количество людей.

Об этом сообщает hromadske.

Большинство прихожан были без масок и не соблюдали дистанции. Никто из присутствующих не имел защитных перчаток.

Некоторые священнослужители также пренебрегали правилами карантина, которые действуют в Украине в связи с эпидемией коронавируса. Кроме того, участники обряда целовали руки митрополиту Арсению.

Полиция возбудила уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Напомним, праздничные пасхальные богослужения в большинстве храмов Украины прошли без нарушений, зафиксировано 19 случаев несоблюдения карантина, составлено три админпротокола, открыто одно уголовное производство.

Ранее сообщалось, что ночью в Киеве священники Свято-Введенского храма Украинской православной церкви Московского патриархата провели крестный ход, в котором участвовало около полсотни человек. Участники хода были без масок и средств защиты.

Отметим, что в Пасхальную ночь в храмах Николаева обошлось без столпотворений.

Также в ОГА проверили, как в церквях Николаева в карантин проходит богослужение — прихожане в масках и соблюдают дистанцию.

Настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в микрорайоне Матвеевка в Николаеве протоиерей Виталий Парасич совершил объезд микрорайона, чтобы освятить пасхальные корзины местных жителей, которые предпочли не идти на ночную службу в церковь в связи с карантином.