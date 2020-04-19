В Почаевской лавре 19 апреля скончался 76-летний монах Аверкий.

Об этом сообщает Тернопольская газета.

«Аверкия характеризуют как доброго и скромного человека, который не участвовал в спорах и имел огромный авторитет среди братии», — говорится в сообщении.

Он был также известен как экзорцист. В последнее время монах не появлялся на людях. По информации источников издания, у Аверкия был коронавирус, однако официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 17 апреля Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры Никодима.

Ранее сообщалось, что 13 апреля от коронавируса умер монах из Почаевской лавры, который был госпитализирован с подозрением на COVID-19.

С 13 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин, поскольку там более 90 инфицированных коронавирусом. С начала эпидемии там умерли двое священнослужителей, но причины смертей в лавре не называют.

Также в Киевской духовной академии зафиксирована вспышка коронавируса COVID-19: заболели трое преподавателей и 16 студентов.

Тем временем в Почаевской лавре в Тернопольской области подозревают масштабную вспышку коронавируса, однако настоятель отказывается сотрудничать с медиками для проведения обследований.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Ионинский монастырь УПЦ МП закрывают на карантин из-за вспышки коронавируса.