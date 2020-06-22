Основной версией взрыва в многоквартирном доме на Позняках в столице полиция называет именно газовую смесь.

Об этом украинской службе ВВС сообщили в полиции Киева.

«Еще продолжаются экспертизы, но предварительной версией назвали именно газ. Экспресс тесты показали, что взрывчатки там не было», — отметили в полиции.

Для взрыва такой мощности в квартире определенное время должен был скапливаться газ, рассказал изданию инженер по поставкам газа Павел Кундиренко.

По его словам, чаще всего к такому приводят невыключенные или неисправные бытовые приборы: газовая плита, духовка или газовая колонка для подогрева воды.

«Чтобы возник взрыв, нужно мало: закрытое помещение, где закрыты окна и двери, газ накапливается, кто-то заходит, включая свет, появляется искра, все взрывается», — рассказал эксперт.

Газ может скапливаться и в кухне, и в коридоре. Газовая смесь также может переходить по вентиляционным каналам.

Если газ выходит, например, из плиты, то за 2 часа может собраться такое количество, чтобы хватило на взрыв, отмечает Павел Кундиренко.

Однако система газоснабжения в домах имеет несколько степеней защиты. Это газораспределительные пункты, где снижается давление газа. Уже в квартиру подается газ с низким давлением.

Ко взрыву могло привести и то, что газ среднего давления попал в сеть низкого давления. Но такую версию эксперт считает маловероятной — обычно там стоят предохранители, и нужно, чтобы вышло большое количество газа.

Напомним, спасатели продолжают поиски еще двух людей под завалами дома в Дарницком районе столицы, где 21 июня произошел взрыв. Но под завалами может быть больше людей.

Как сообщалось, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.