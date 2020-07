По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва в клинике в Тегеране 30 июня, также есть раненые. Предварительной причиной называют утечку газа.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местных чиновников.

Несколько человек были ранены, и есть опасения, что число погибших будет расти. Раненых доставили в местные больницы. Большинство погибших — женщины.

Взрыв произошел в клинике «Сен-Атар», высшие должностные лица связывают взрыв с утечкой газа.

A huge blast has been reported at a medical clinic in northern Tehran. The emergency services later said the incident was likely caused by an explosion of a gas cylinder used to store liquefied gas.The explosion happened near Tajrish Square pic.twitter.com/FnS82ZUBLq