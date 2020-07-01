По меньшей мере 19 человек погибли в результате взрыва в клинике в Тегеране 30 июня, также есть раненые. Предварительной причиной называют утечку газа.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местных чиновников.

Несколько человек были ранены, и есть опасения, что число погибших будет расти. Раненых доставили в местные больницы. Большинство погибших — женщины.

Взрыв произошел в клинике «Сен-Атар», высшие должностные лица связывают взрыв с утечкой газа.

A huge blast has been reported at a medical clinic in northern Tehran. The emergency services later said the incident was likely caused by an explosion of a gas cylinder used to store liquefied gas.The explosion happened near Tajrish Square pic.twitter.com/FnS82ZUBLq — hurriyatpk (@hurriyatpk1) June 30, 2020

— К сожалению, они погибли из-за жары и густого дыма, - сказал представитель пожарной службы Тегерана Джалал Малеки, добавив, что пожарные спасли 20 человек.

Он уточнил, что на момент взрыва в клинике было 25 человек персонала.

Deadly blast rocks a medical clinic on Shariati Street in northern #Tehran. #Iranian officials have confirmed that at least 13 people have been killed, 6 others injured. The explosion was caused by gas leak. pic.twitter.com/ouB3NNLb6s — Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) June 30, 2020

Инцидент произошел через несколько дней после большого взрыва у военного объекта, «расшатавшего» Тегеран. Причиной взрыва власти также назвали утечку газа.

Напомним, в Ивановской школе Нечаянской объединенной громады Николаевской области взорвалась котельная.