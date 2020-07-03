Мощный взрыв прогремел в пятницу, 3 июля, на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на турецкие СМИ.

В здании фабрики в момент происшествия находились 150-200 человек. Не менее 50 человек доставлены в больницы с ранениями и травмами, сообщают местные власти. По их данным, один человек находится в тяжелом состоянии.

О причинах трагического происшествия также пока не сообщается.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по улице Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей. В результате обвала перекрытий между этажами два человека погибли, три человека были деблокированы. Всего из дома эвакуирован 21 человек.

Прокуратура Киева открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей).

При этом, Национальная полиция Украина проводит неотложные обыски в газораспределительной компании и всех коммунальных службах, которые обслуживали дом, где произошел взрыв.

Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва. Также жителям дома готовы выделить 30 миллионов гривен киевские власти.

Городские власти Киева выделят материальную помощь в размере от 50 до 70 тысяч гривен пострадавшим в результате взрыва в доме на Позняках. Семьи пяти погибших получат по 100 тысяч гривен.