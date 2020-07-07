Количество погибших в результате пожаров в Луганской области возросло до шести человек.

Об этом сообщает в Facebook МВД.

— Огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в селе Смоляниново. Предварительно 6 человек погибли, — говорится в сообщении.

Ранее ГСЧС сообщала о пяти погибших и девяти госпитализированных.

Как пишет Укринформ, ссылаясь на информацию представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павла Лисянского, госпитализированы в местную больницу 24 человека, из них 15 детей.

Ранее сообщалось, что причиной лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области может быть поджог.

Напомним, пожар начался утром 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.

Огнем уничтожено уже около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в селе Смоляниново.