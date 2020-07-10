Сегоядня, 10 июля, в Николаеве мужчина брызнул из перцового баллончика в лицо водителю троллейбуса, который попросил его надеть маску.

Об этом сообщается на странице коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» в Facebook.

Конфликт произошел около 11 утра в троллейбусе № 3023, который курсировал по маршруту № 9.

«В связи с продолжением карантина, проезд в городском транспорте разрешен только в средствах защиты. Водитель сделал замечание пассажиру о необходимости надеть маску, на что мужчина вышел из троллейбуса и пытался его повредить. Водитель сделал замечание о недопустимости таких действий и пассажир распылил ему в лицо газ», — говорится в сообщении.

Об этом случае сразу сообщили в полицию, троллейбус не смог продолжить движение из-за плохого самочувствия водителя.

Ранее в Николаеве водитель автобуса маршрута № 17 напал на пассажирку из-за сделанного ему замечания по поводу отсутствия маски.

Напомним, 19 марта в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая 2085 маршрута № 1 из-за отказа пускать в салон больше 10 человек.

Позже водитель трамвая, курсирующего по маршруту №1 в Николаеве, призвал горожан сохранять спокойствие и не проявлять агрессию в отношении водителей городского транспорта.