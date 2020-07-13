Поздно вечером 12 июля в центр управления нарядами полиции поступило сообщение о том, что в Заводском районе Николаева человек в неадекватном состоянии поджигает двери соседей, высказывается нецензурной бранью и угрожает им физической расправой.

Об этом сообщает управление полиции охраны в Николаевской области.

По указанному адресу выехал наряд реагирования полиции охраны.

Увидев машину полиции, мужчина пытался скрыться, но правоохранители его задержали и передали следственно-оперативной группе Заводского отдела полиции.

— К нашему приезду этот человек уже успел поджечь две двери своих соседей и угрожал им физической расправой, — сказал сержант полиции Артем Федченко.

Выяснилось, что это был уже не первый вызов полиции, однако задержать дебошира «по горячим следам» не удавалось, мужчина скрывался.

Обследование задержанного на предмет употребления алкогольных и наркотических веществ показало, что в его крови содержится 2,14 промилле. Этот показатель почти в десять раз превышает допустимую дозу алкоголя (0,20 промилле).

В отделении полиции правоохранители установили, что мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

По данному факту на правонарушителя составлен административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция влечет за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.