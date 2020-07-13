Сегодня, 13 июля, в Луганской области ликвидировали лесной пожар.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

«13 июля в 17:20 лесной пожар на территории Новоайдарского района, которая возникла 6 июля ликвидовано», — говорится в сообщении.

Напомним, что пожар начался во вторник утром, 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.Владимир Зеленский пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом в результате пожаров в Луганской области.

Кроме того, боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.

9 июля возгорание сухой травы и лесного массива удалось локализировать.