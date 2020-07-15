Массовый мор рыбы в Днепровском лимане возле села Ивановка Очаковского района мог произойти из-за снижения уровня растворенного кислорода в воде.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Николаевской области.

«По результатам измерений концентрация взвешенных веществ в 1,3 раза превышает фоновые значения района водопользования, значение биохимического потребления кислорода превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК) для морских вод в 1,6 раза. В поверхностном слое воды содержание растворенного кислорода в норме (критические концентрации растворенного кислорода ниже 4 миллиграмм на литр). Превышений ПДК по аммонийному азоту, нитритам, фосфатам не зафиксировано. Сероводород отсутствует. Вероятной причиной гибели рыбы может быть снижение растворенного кислорода в ночное время», — говорится в сообщении.

В Госэкоинспекции добавили, что сбросов сточных вод в месте удушья рыбы также не зафиксировано.

Напомним, что массовая гибель рыбы вдоль береговой полосы Днепровского лимана была зафиксирована 6 июля.

До этого, 17 июня на Бугском лимане возле села Новобогдановка Николаевского района во время рейдовой работы госинспекторы рыбоохранного патруля зафиксировали гибель рыбы.