Белорусские силы безопасности задержали свыше 230 участников протестных акций.

Об этом пишет Корреспондент, ссылаясь на информацию правозащитной организации «Весна».

Больше всего задержанных в Минске - 188 человек. Также есть задержанные на митингах в Гомеле, Пружанах, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

Как сообщалось, в Минске сотрудники ОМОН начали избивать безоружных мирных людей, которые вышли на протест после отказа ЦИК регистрировать независимых кандидатов на выборах президента. Закрыты станции метро.

Ранее Центральная избирательная комиссия Беларуси сняла с президентских выборов кандидата Валерия Цепкало из-за нехватки подписей.

Кроме того, в июне Виктор Бабарико, два лидера инициативных групп Эдуард Бабарико и Сергей Тихановский, были арестованы. Более чем против 30 человек открыты уголовные дела, более 100 – административные.

Как известно, шестые президентские выборы в истории суверенной Беларуси назначены на воскресенье, 9 августа 2020 года. 65-летний Александр Лукашенко правит страной 25 лет. 14 мая он подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.