Государственное бюро расследований допросило более 40 свидетелей по делу о падении в Харьковской области транспортного самолета AН-26Ш с военнослужащими и курсантами Харьковского университета ВС ВСУ им. Ивана Кожедуба.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

— Расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведены такие следственные действия

осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);

осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

назначены 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в военной части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы из Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;

допрошено в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечено отнятие биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы от 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребованы документы по проведению ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генетически молекулярных экспертиз.

— После проведения всех экспертиз по идентификации погибших их тела будут возвращены их родственникам в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР. Досудебное расследование продолжается, - отметили в ведомстве.

Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.

Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.

В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.

В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.

20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.