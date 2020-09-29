Государственное бюро расследований допросило более 40 свидетелей по делу о падении в Харьковской области транспортного самолета AН-26Ш с военнослужащими и курсантами Харьковского университета ВС ВСУ им. Ивана Кожедуба.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
— Расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведены такие следственные действия
— После проведения всех экспертиз по идентификации погибших их тела будут возвращены их родственникам в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР. Досудебное расследование продолжается, - отметили в ведомстве.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.
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Государственное бюро расследований допросило более 40 свидетелей по делу о падении в Харьковской области транспортного самолета AН-26Ш с военнослужащими и курсантами Харьковского университета ВС ВСУ им. Ивана Кожедуба.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
— Расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 416 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведены такие следственные действия
— После проведения всех экспертиз по идентификации погибших их тела будут возвращены их родственникам в кратчайшие сроки. Ход расследования находится на особом контроле руководства ГБР. Досудебное расследование продолжается, - отметили в ведомстве.
Как известно, поздно вечером, 25 сентября, под Харьковом, возле поселка Чугуево упал самолёт.
В Министерстве обороны Украины сообщили, что самолет АН-26 с курсантами на борту разбился во время захода на посадку.
Изначально сообщалось, что жертвами авиакатастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области стали 25 человек. Утром 26 сентября на месте крушения АН-26 было найдено еще одно тело, сейчас продолжаются поиски еще двух человек.
Государственное бюро расследований рассматривает четыре версии крушения самолета АН-26 в Харьковской области. Следователи начали досудебное расследование.
В субботу, 26 сентября, в Харьковской области объявлен День траура по погибшим в авиакатастрофе под Чугуевом. Ранее Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнародовал список погибших в результате крушения военного самолета АН-26 в Чугуеве. Как известно, среди погибших 20 курсантов и 7 офицеров.
В результате крушения самолета АН-26 Воздушных Сил ВСУ погибли двое военных из Николаева – 20-летний курсант 151 учебной группы Владимир Олабин и 26-летний курсант 153 учебной группы Андрей Померанцев.
20-летний курсант Вячеслав Золочевский, который единственный выжил в катастрофе самолета Ан-26 под Чугуевом, рассказал, что выжил благодаря пребыванию в определенной «капсуле» фюзеляжа.