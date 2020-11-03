Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, цитирует Reuters.

По его словам, еще несколько человек получили ранения. Полиция развернула масштабную операцию по поиску других нападавших и привлекла к патрулированию улиц города около тысячи правоохранителей.

Полиция за ночь закрыла большую часть исторического центра города. Многие люди отдыхали в барах и отелях, но общественный транспорт во всем старом городе не работал, а полиция обыскивала город.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.