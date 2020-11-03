Число жертв вчерашнего теракта в центре Вены возросло до четырех человек среди мирных граждан (двое мужчин и две женщины), и одного из злоумышленников, которого накануне застрелили правоохранители.
Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, цитирует Reuters.
По его словам, еще несколько человек получили ранения. Полиция развернула масштабную операцию по поиску других нападавших и привлекла к патрулированию улиц города около тысячи правоохранителей.
Полиция за ночь закрыла большую часть исторического центра города. Многие люди отдыхали в барах и отелях, но общественный транспорт во всем старом городе не работал, а полиция обыскивала город.
Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.
Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Число жертв вчерашнего теракта в центре Вены возросло до четырех человек среди мирных граждан (двое мужчин и две женщины), и одного из злоумышленников, которого накануне застрелили правоохранители.
Об этом сообщил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, цитирует Reuters.
По его словам, еще несколько человек получили ранения. Полиция развернула масштабную операцию по поиску других нападавших и привлекла к патрулированию улиц города около тысячи правоохранителей.
Полиция за ночь закрыла большую часть исторического центра города. Многие люди отдыхали в барах и отелях, но общественный транспорт во всем старом городе не работал, а полиция обыскивала город.
Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.
Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.
Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.