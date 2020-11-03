Об этом сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на Министерство внутренних дел Австрии.

Оперативная группа арестовала мужчину в 10 утра (по местному времени) в его квартире. Кроме него правоохранители задержали двух женщин, которые могут быть свидетелями.

Журналисты отмечают, что задержанный в Линце может быть исламистом, однако пока правоохранители эту информацию не подтвердили. Также за сообщение агентства APA еще двух человек задержали в рамках расследования в городе Санкт-Пельтен, в федеральной земле Нижняя Австрия.

В то же время Министр внутренних дел Карл Нехаммер отметил, что по состоянию на 3 ноября число пострадавших от нападений возросло до 22 человек, пишет AP.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.