Правоохранители Австрии задержали несколько иностранцев, в том числе граждан РФ, по делу о теракте в Вене 2 ноября. У некоторых из 14 задержанных в рамках спецоперации есть двойное гражданство.

Об этом сообщил начальник полиции австрийской столицы Герхард Пюстль, передает Die Presse.

Среди задержанных есть граждане Бангладеша, Северной Македонии, Турции и Российской Федерации.

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский сообщал, что среди задержанных по делу о теракте есть выходцы с Северного Кавказа, однако местные власти не подтверждали эти сведения.

В МВД признали, что перед атакой на центр Вены власти Словакии предоставили австрийской контрразведке сведения о террористе албанского происхождения Куйтиме, но спецслужбы проигнорировали информацию из-за «ошибок в коммуникации».

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене «ужасным террористическим нападением», а также заявил о ликвидации одного из боевиков.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших. Сообщалось также о задержании четырех террористов на центральной площади Грабен.

Позже джихадисты заявили о своей причастности к нападениям в Вене.