В Литве на норковой ферме, где несколько дней назад обнаружили коронавирус у животных, подтвердили три случая заболевания у работников, штамм исследуется.

Как передает Укринформ, об этом сообщают литовские СМИ со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья NVSC.

— Нам известно о трех случаях коронавируса на норковой ферме в Йонавском районе. Все пациенты имеют типичные симптомы. Они по возрасту не входят в группу риска, — сообщила пресс-секретарь NVSC Юстина Петравичене.

По словам временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, штамм вируса еще исследуют, как у норок, так и у инфицированных людей. После этого можно будет сказать, насколько он опасен. По его словам, решение о дальнейшей судьбе животных после оценки рисков будет принимать Государственная служба по продовольственной безопасности и ветеринарии.

По информации санитарной службы, проверку норок на коронавирус начали после того, как почти 170 животных на ферме компании Danmink внезапно умерли. Анализ подтвердил, что они были заражены коронавирусом. Впоследствии умерли еще более 150 животных — на ферме этой же кампании, а также другой — Vilkijos ūkio. Около 40 животных, которые непосредственно контактировали с зараженными, уже профилактически уничтожили. Всего на обеих фермах — около 60 000 норок.

Чесловас Таллат-Келпши, глава Vilkijos ūkio и председатель Литовской ассоциации звероводов надеется, что уничтожения всего поголовья животных удастся избежать, «потому что опасность для людей оказалась не такой значительной, как сначала подумали в Дании». Также, по его словам, сейчас непонятно, смогут ли предприниматели рассчитывать на какую-то компенсацию в случае решения об уничтожении, потому что коронавирус как причина не прописан в законодательстве. Потеря одной норки будет стоить ферме 30 евро.

В правительстве же надеются, что другие фермы не станут скрывать случаи заражения, если таковые появятся. Всего в Литве — 86 пушных ферм, на которых выращивают более 1,6 миллиона норок.

Напомним, что первые случаи коронавируса у норок обнаружили на фермах Дании. У животных зафиксировали мутировавший штамм коронавируса, который распространяется на людей и снижает способность к образованию антител. Всего зафиксировали 214 случаев передачи вируса от норок людям. Из-за мутировавшего вируса в Дании решили уничтожить 15−17 миллионы зверьков на 1080 фермах.

Кроме этого, Министерство здравоохранения Ирландии предлагает уничтожить всех норок, которых выращивают на фермах страны, чтобы избежать распространения мутировавшего штамма коронавируса.

Позже стало известно, что зараженных коронавирусом норок обнаружили на одной из ферм на западе Франции и на ферме на севере Польши.